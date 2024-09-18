Samsun'da Kaçak Kazı Yapan İki Kişi Suçüstü Yakalandı

Samsun'da 2 kişi kaçak olarak kazı yaparken jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Terme ilçesinde jandarma ekipleri, R.U. (41)ve E.B. (40) isimli şahısların kaçak kazı yaptıkları bilgisine ulaşıldı. Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan kontrollerde 2 kişi kaçak kazı yaptıkları esnada suçüstü yakalandı. Yakalanan R.U. ve E.B. ile birlikte 1 adet matkap, 12 adet matkap ucu, 4 Adet uzatma kablosu ve 2 adet patlamış fünye ele geçirildi.

Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN