Samsun'da Kaçak Kazı Yapan 4 Zanlı Gözaltına Alındı

Samsun'da düzenlenen operasyonda kaçak kazı yapan 4 zanlı gözaltına alındı.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Tekkeköy ilçesinde yol kenarında bekleyen araçtan şüphelenilmesi üzerine yapılan araştırmada, H.Ö, R.N, İ.A. ve M.Ş'nin dere yatağında dedektör ile define aradıkları tespit edildi.

Suçüstü yakalanan zanlıların kullandığı 1 el dedektörü, 1 yer altı tarama aleti, 1 el feneri, 1 çapa, 2 murç, 1 fırça ve 1 çekice el konuldu.

Gözaltına alınan 4 zanlı, jandarmaya götürüldü.