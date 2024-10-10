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Samsun'da Kaçak Kazı Yapan 4 Kişi Yakalandı

Samsun'da Kaçak Kazı Yapan 4 Kişi Yakalandı
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Samsun'un Vezirköprü ilçesinde jandarma, kaçak kazı yapan 4 kişiyi suçüstü yakaladı. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Samsun'da 4 kişi kaçak kazı yaparken jandarmaya yakalandı.

Olay, Samsun'un Vezirköprü ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Vezirköprü ilçesinde Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak olarak kazı yapan A.A (43), M.B. (35), R.G. (59) ve M.T.'yi (39) suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Yakalanan 4 kişi ile birlikte kazı işinde kullandıkları malzemeler ele geçirildi.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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