Samsun'da Kaçak Kazı Yapan 3 Kişi Jandarma Tarafından Yakalandı

Samsun'da kaçak olarak kazı yapan 3 kişi, jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Tekkeköy ilçesinde jandarma ekiplerince suç ve suçlulukla mücadele kapsamında yapılan araştırma sonucu A.T. (70), C.Ç.(51) ve E.İ. (66) isimli şahısların kaçak kazı yapacakları bilgisine ulaşıldı. Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şahıslar kaçak kazı yapacakları yerde yanlarında bulunan kazı malzemeleri ile birlikte suç üstü yakalandı. Olayla ilgili adli işlem başlatıldı. - SAMSUN