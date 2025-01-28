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Samsun'da Kaçak İçki ve Uyuşturucu Operasyonu: 40,5 Litre Alkollü İçki ve Esrar Ele Geçirildi

Samsun'da Kaçak İçki ve Uyuşturucu Operasyonu: 40,5 Litre Alkollü İçki ve Esrar Ele Geçirildi
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Samsun'da düzenlenen operasyonda, 40,5 litre el yapımı alkollü içki ve 39,84 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı ve soruşturma devam ediyor.

Samsun'da polis tarafından düzenlenen kaçak içki ve uyuşturucu operasyonunda 40,5 litre el yapımı alkollü içki ile 39, 84 gram esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi'nde bir ikamete operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 40,5 litre el yapımı alkollü içki, 39,84 gram esrar ve 2 adet esrarlı sigara ele geçirilirken, Y.A. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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