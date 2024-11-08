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Samsun'da Kaçak İçki Operasyonu: 3 Gözaltı

Samsun'da Kaçak İçki Operasyonu: 3 Gözaltı
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Samsun'da gerçekleştirilen kaçak içki operasyonunda 3 kişi adliyeye sevk edildi. Operasyonda 11 bin litre etil alkol ve çeşitli alkollü içkiler ele geçirildi.

Samsun'da düzenlenen kaçak içki operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri kaçak içki ve kaçak etil alkol ile ilgili çalışma başlattı. Yapılan takip ve çalışmalar sonucu 11 bin 9 litre etil alkol, 13 bin 050 adet alkol aroması, 2 şişe alkollü içki, 6 cep telefonu ve 4 cep telefonu şarj aleti ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü ifade sonrası serbest bırakılırken, 3'ü ise adliyeye sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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