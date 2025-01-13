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Samsun'da Kaçak Etil Alkol Operasyonu: 80 Litre Ele Geçirildi

Samsun'da Kaçak Etil Alkol Operasyonu: 80 Litre Ele Geçirildi
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Samsun'da düzenlenen operasyonda, polis 80 litre kaçak etil alkol ele geçirirken R.K. adlı bir kişi gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

Samsun'da polis tarafından düzenlenen operasyonda 80 litre kaçak etil alkol ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Atakum ilçesinde düzenlenen operasyonda 80 litre etil alkol ele geçirildi. R.K. adlı şahsın gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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