Üye Girişi
Haberler

Samsun'da Kaçak Elektronik Sigara ve Cep Telefonu Operasyonu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da polis tarafından düzenlenen iki ayrı operasyonda kaçak elektronik sigara ve cep telefonu ele geçirildi. İlkadım ilçesinde yapılan operasyonda 37 adet elektronik sigara bulunurken, Çarşamba ilçesinde ise 20 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Samsun'da polis tarafından düzenlenen iki ayrı operasyonda kaçak elektronik sigara ve cep telefonu ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde bir ikamete operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 37 adet elektronik sigara ele geçirildi. Olayla ilgili H.H.A. (25) yakalanarak gözaltına alındı.

KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Çarşamba ilçesinde de M.S.'ye (35) ait iş yerinde arama yaptı. Yapılan aramada 20 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. M.S. hakkında 5607 S.K.M. suçundan yasal işlem başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cep Telefonu Kaçakçılık Operasyon Çarşamba Güvenlik İlkadım 3-sayfa samsun Güncel Polis Suç

Meta'dan Narin açıklaması! Amca Salim Güran'ın sildiği Whats App mesajları istenmişti

Cinayeti Whats App mesajları çözebilirdi! Meta'dan 'Narin' açıklaması

 Dilruba adına özür dileyen Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok zor bir şey istedi: Şimdi sıra sende

Dilruba adına özür dileyen Özel, Erdoğan'dan çok zor bir şey istedi: Sıra sende

 Narin Güran cinayetinde bir tanık daha var! Amcanın sarıldığı yalanı çürüttü

Narin cinayetinde bir tanık daha var! Amcanın sarıldığı yalanı çürüttü
İşte Narin Güran soruşturmasında gözaltına alınanların listesi

İşte sır cinayetle ilgili hesap verenlerin listesi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Leyla Hayat Aşk Adalet hangi diziden uyarlama? Leyla dizisi gerçek mi, yaşanmış hikaye mi? Leyla Hayat Aşk Adalet nerede çekildi? Leyla: Hayat… Aşk… Adalet... setleri nerede? 11-12 Eylül Akaryakıt Fiyatları: Benzine, mazota, motorine zam ya da indirim var mı, gelecek mi? Akaryakıt zammı ne zaman? Leyla Hayat Aşk Adalet CANLI izle! Adalet 11 Eylül Çarşamba Leyla: Hayat… Aşk… Adalet... 1. bölüm NOW TV izleme linki var mı? 11-12 Eylül bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? Narin'in katili kim? SON DURUM! Narin'i kim öldürdü? Yusuf Yerkel kimdir? Yusuf Yerkel kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Narin'in gözaltına alınan kaç amcası var, kaç kuzeni var, kaç yengesi var? KOSKİ Konya su kesintisi! 11-12 Eylül Meram, Karatay, Akşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? BUSKİ Bursa su kesintisi! 11-12 Eylül İnegöl, Mudanya, Mustafakemalpaşa su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Narin Güran davasında kaç kişi gözaltına alındı? Aileden kaç kişi gözaltında, annesi, babası, abisi, amcaları, gözaltında mı?
title