Üye Girişi
Haberler

Samsun'da Kaçak Elektronik Sigara Operasyonu: 156 Adet Ele Geçirildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Bafra ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda toplam 156 adet gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu 156 adet gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Bafra ilçesinde yapılan çalışmalar neticesinde; durumundan şüphelenilen 2 araçta arama yapan polis, 124 adet elektronik sigara ele geçirdi. Olayla ilgili yakalanan Z.V.(25) ve C.H.A.'nın (40) ikametlerinde yapılan aramalarda da 32 adet elektronik sigara olmak üzere toplamda 156 adet elektronik sigara elde edildi. Gözaltına alınan 2 kişi Bafra Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kaçakçılık Güvenlik 3-sayfa samsun Sağlık Polis Bafra Hukuk Suç

Amca Salim Güran'ın son ifadesi: Hayat kadınlarıyla görüştüğüm için arama kayıtlarını sildim

"Hayat kadınlarıyla görüştüğüm için silmiştim"

 Narin'in babası canlı yayında açık açık isim verdi: Nevzat Bahtiyar'ın öldürdüğünü düşünüyorum

Narin'in babası şüphelendiği ismi canlı yayında açık açık söyledi

 Savcılık, çocuğu için harekete geçti! Jahrein, cezaevine ters kelepçeyle götürüldü

Konu mide bulandırıcı olunca, çocuğu için de harekete geçildi
Alışveriş merkezinde korkunç olay! Tuvalette cansız bedeni bulundu

Alışveriş merkezinin tuvaletine girenler, korkunç manzarayla karşılaştı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
İstanbul elektrik kesintisi! 14-15 Eylül Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik elektrik kesintisi! BEDAŞ elektrik kesintisi ne zaman biter? Mevlid kandili sözleri ve mesajları! En güzel mevlid kandili Whatsapp, Facebook, İnstagram mesajları! En güzel kandil mesajları! 14 Eylül 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 14 Eylül Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 14 Eylül Cumartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? 14 Eylül 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 14 Eylül AFAD ve Kandilli deprem listesi! 14 Eylül Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Lavinia ne demek? Şopar ne demek? Şopar kime denir, anlamı nedir? Tutto Passa ne demek? Portekiz Ligi hangi kanalda yayınlanıyor (Benfica)? Hull City Sheffield maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Hull City Sheffieldgolleri kim attı, canlı maç anlatımı!
title