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Samsun'da Kaçak Cep Telefonu Operasyonu: 100 Telefon Ele Geçirildi

Samsun'da Kaçak Cep Telefonu Operasyonu: 100 Telefon Ele Geçirildi
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Samsun'da düzenlenen operasyonla gümrük kaçağı 100 cep telefonu ve diğer kaçak malzemeler ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Samsun'da polis tarafından kaçak cep telefonu operasyonu düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, Bafra ilçesinde bir adrese operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda, 100 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 98 adet şarj aleti ve 86 adet cep telefonu bataryası ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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