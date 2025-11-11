Samsun'da Kaçak Alkol Operasyonu: 90 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen kaçak alkol operasyonunda 90 litre etil alkol ele geçirildi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde Tekkeköy ilçesinde operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 90 litre etil alkol ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan yasal işlem başlatıldı. - SAMSUN