Üye Girişi
Haberler
İsrail kabinesi, Lübnan ile ateşkes anlaşmasını onayladı

İsrail kabinesi, Lübnan ile ateşkes anlaşmasını onayladı

 Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: Suç kılıç çatmak değil, kasıtlı organize disiplinsizliktir

Milli Savunma Bakanı Güler: Suç kılıç çatmak değil, kasıtlı organize disiplinsizliktir

 Rusya bir kez daha ABD füzeleriyle vuruldu, Savunma Bakanlığı 'Yanıt verilecek' dedi

ABD füzeleriyle bir kez daha vurulan Rusya'dan dünyayı korkutan açıklama
Narin cinayetinde yeni görüntü! Cansız bedenini saklamak 38 dakika sürmüş

Narin cinayetinde yeni görüntü! Cansız bedenini saklamak 38 dakika sürmüş

Samsun'da Kaçak Alkol Operasyonu: 130 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi

Samsun'da Kaçak Alkol Operasyonu: 130 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da düzenlenen operasyonda, 130 litre etil alkol ve 16 litre sahte içki ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı ve soruşturma devam ediyor.

Samsun'da polis tarafından düzenlenen operasyonda 130 litre etil alkol ve 16 litre sahte içki ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda, 130 litre etil alkol ve 16 litre yapma alkollü içki ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Bahçeli'nin Öcalan çağrısı sonrası DEM Parti ilk adımı attı
img

Flörtlerinin yaş aralığını söyledi, yeni bir tartışma başladı
img

Jake Paul-Mike Tyson maçı kurgu muydu?
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Yozgat'ta Okullar Tatil Mi? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Kuvvetli Kar Yağışı Uyarısı Siirt okullar tatil mi? 27 Kasım Çarşamba Siirt'te okul yok mu ( Siirt Valiliği Açıklaması)? Aksaray okullar tatil mi? 27 Kasım Çarşamba Aksaray'da okul yok mu (Aksaray Valiliği Açıklaması)? Bayer Leverkusen Salzburg CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Bayer Leverkusen Salzburg maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Çorum okullar tatil mi? 27 Kasım Çarşamba Çorum'da okul yok mu ( Çorum Valiliği Açıklaması)? Slovan Bratislava Milan CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Slovan Bratislava Milan maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Sparta Prag Atletico Madrid CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Sparta Prag Atletico Madrid maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? TRT Spor canlı izle! BRATİSLAVA MİLAN maçı izle! TRT Spor HD kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın izleme linki Tabii Spor canlı izle! (ŞİFRESİZ BEDAVA) Tabii Spor ücretsiz donmadan HD canlı yayın linki Yarın okullar tatil mi? 27 Kasım Çarşamba okul yok mu? Tabii Spor nasıl izlenir? (ŞİFRESİZ) Tabii Spor ücretsiz donmadan HD yayın linki
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.