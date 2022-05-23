Samsun'da kablo hırsızlığına 2 tutuklama - Haberler

Samsun'da telefon direklerindeki kabloları keserek çaldıkları iddia edilen 2 kişi, jandarmanın takibi sonucu yakalanarak çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, Bafra ve 19 Mayıs ilçelerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bafra ilçesi Uluağaç Mahallesi'nde 20 direk arasındaki yaklaşık 2 bin metre, İkizpınar Mahallesi'nde 16 direk arasındaki yaklaşık 800 metre, Yeşilköy Mahallesi'nde 12 direk arasındaki yaklaşık 400 metre ve 19 Mayıs ilçesi Çerekli Mahallesi'nde 5 direk arasındaki yaklaşık 160 metre haberleşme ve enerji nakil kablosu kesilerek çalındı. Jandarma ekipleri yaptıkları çalışma sonucu hırsızlık olayını H.D. ve F.D.'nin gerçekleştirdiğini tespit etti. Gözaltına alınan H.D. ve F.D., çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa