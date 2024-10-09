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Samsun'da Jandarmadan Kaçak Silah ve Patlayıcı Operasyonu

Samsun'da Jandarmadan Kaçak Silah ve Patlayıcı Operasyonu
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Samsun'un Ayvacık ve Salıpazarı ilçelerinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda ruhsatsız silahlar ve patlayıcı maddeler ele geçirildi. 8 adreste yapılan eş zamanlı aramalarda önemli miktarda ateşli silah ve 622 gram patlayıcı bulundu.

Samsun'da jandarma tarafından düzenlenen silah operasyonunda silahın yanı sıra patlayıcı madde de ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Ayvacık ve Salıpazarı ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından, kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik yapılan araştırma neticesinde, ruhsatsız silah bulundurdukları tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Ayvacık, Salıpazarı ve Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri 8 farklı adreste eş zamanlı arama yaptı. Yapılan aramalarda; 1 adet tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 4 adet şarjör, 39 adet tabanca fişeği ve 622 gram patlayıcı madde ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kaçakçılık Salıpazarı Operasyon Jandarma Politika Güvenlik 3-sayfa Ayvacık samsun Hukuk Suç

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