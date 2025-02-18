Türkiye'ye ayak basan Zelenski'nin ilk durağı Anıtkabir oldu

Masaya oturamayan Zelenski Türkiye'de! İlk durağı bakın neresi oldu
İstanbul'da göz gözü görmeyecek, özellikle 2 günde dikkat çekildi

İstanbul'da göz gözü görmeyecek kar için 2 güne dikkat çekildi
Yenidoğan Çetesi davasında 3. duruşma! İntihar eden doktorun avukatı ile mahkeme başkanı tartıştı

İntihar eden doktorun avukatı konuşmak isteyince ortalık karıştı
Dövdükleri arkadaşlarını camdan atıp öldürdüler

Dövdükleri arkadaşlarını camdan atıp öldürdüler

Samsun'da Jandarmadan Bandrolsüz Makaron Operasyonu

Samsun'da Jandarmadan Bandrolsüz Makaron Operasyonu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Çarşamba ilçesinde jandarma ekipleri, 28 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirdi. E.K. isimli şahısın aracında gerçekleştirilen operasyonda bu büyük miktar makaron bulundu. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Samsun'da jandarma ekiplerince 28 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri E.K. (37) isimli şahsın bandrolsüz makaron bulundurduğu bilgisine ulaştı. Düzenlenen operasyonda ekiplerce şahsın aracında yapılan aramada 28 bin adet doldurulmuş bandrolsüz makaron ele geçirildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Fenerbahçe'ye resti çekti
img

Bitcoin boğa piyasası yeni aşamaya geçiyor
img

Ayasofya'da tepki çeken muamele: Kelime-i Şehadet istedi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sedat Peker'den MHP ve 'Türkiye'ye dönecek mi?' sorusuna yanıt

Peker'den MHP ve "Türkiye'ye dönecek mi?" sorusuna yanıt
Dursun Özbek TFF'nin tarihi teklifini reddetti

TFF'nin tarihi teklifini reddetti
2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı

2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı
Kemal Sunal ve Adile Naşit için skandal sözler! Aileler harekete geçti

Skandal sözler için harekete geçildi
Dar gelirli vatandaşlara yönelik yeni sosyal konut projesi başlıyor

Dar gelirliler için yeni sosyal konut projesi başlıyor
Galatasaray ve Fenerbahçe'den aynı dakikada paylaşım

Galatasaray ve Fenerbahçe'den aynı dakikada paylaşım

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.