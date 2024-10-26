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Samsun'da Jandarma Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 2 Gözaltı

Samsun'da Jandarma Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 2 Gözaltı
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Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde jandarma ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı iddia edilen 2 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan aramada ruhsatsız silah ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Samsun'da jandarma ekipleri yaptıkları çalışmada silah, mühimmat ve uyuşturucu madde ele geçirdi.

19 Mayıs ilçesinde jandarma ekipleri tarafından kaçakçılık, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan araştırma sonucu C.D. (46) ve H.D. (24) isimli şahısların uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptıkları bilgisine ulaşıldı. Olayın öğrenilmesinin ardından Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve 19 Mayıs İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şahısların evinlerinde yapılan aramada, 19 gr kubar esrar maddesi, 6 gr kenevir tohumu, 2 Adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 41 adet tabanca fişeği ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Olay ile ilgili adli işlemlere başlanıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Uyuşturucu Kaçakçılık Politika 19 Mayıs Jandarma Güvenlik 3-sayfa samsun Hukuk Suç

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