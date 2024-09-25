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Samsun'da Jandarma Uyuşturucu Operasyonu Düzenledi

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Samsun'da jandarma ekipleri, narkotik dedektör köpeği Tahra ile gerçekleştirdiği operasyonda uyuşturucu madde ele geçirdi. Evlerin çeşitli yerlerine zulalanmış 8 kilo 571 gram esrar ve diğer uyuşturucu maddeler bulundu.

Jandarma evin her tarafına gizlenmiş uyuşturucuyu böyle buldu

SAMSUN - Samsun'da jandarma ekipleri, Tahra adındaki narkotik dedektör köpeğiyle düzenlediği operasyonda evin çatısı arasından, çekyat altı ile buzdolabı altına zulalanmış uyuşturucu madde ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Atakum ilçesinde jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan araştırma sonucu F.E.Y. ve U.H.isimli şahısların uyuşturucu madde ticareti yaptıkları bilgisine ulaştı. Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şahısların evlerine operasyon düzenlendi. Narkotik dedektör köpeği Tahra'nın da katıldığı aramalarda evlerin, çatı aralarında, çekyat altında ve buzdolabı altına zulalanmış uyuşturucu madde ele geçirildi. Yapılan aramalarda 8 kilo 571 gram kubar esrar, 4 adet sentetik ecza hap, 6 kök kenevir bitkisi, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız 9 mm çapında tabanca ve 350 adet 9 mm çapında fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili adli F.E.Y., M.A.Y., A.H., U.H. ve B.Y.K.yakalandı. 4 kişi ifadeleri alınıp serbest bırakılırken, gözaltına alınan B.Y.K. ise "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Samsun'da Jandarma Uyuşturucu Operasyonu Düzenledi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY - 3.Sayfa

Operasyon Narkotik Jandarma Politika Güvenlik 3-sayfa Samsun Hukuk Suç

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