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Samsun'da Jandarma Uyuşturucu Operasyonu: 48 Gram Esrar Ele Geçirildi

Samsun'da Jandarma Uyuşturucu Operasyonu: 48 Gram Esrar Ele Geçirildi
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde jandarma ekipleri, K.T. isimli şahsın ikametinde yaptığı aramada 48 gram kubar esrar, uyuşturucu kullanma aparatları ve kurusıkı tabanca ile mühimmat ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Samsun'da jandarma tarafından yapılan çalışmada uyuşturucu ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Çarşamba ilçesinde jandarma ekipleri, kaçakçılık ile uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik yaptığı araştırma sonucu K.T.(39) isimli şahsın uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisine ulaştı. Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şahsın ikametinde yapılan aramada 48 gram kubar esrar maddesi, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet kurusıkı tabanca ve 140 adet tabanca mühimmatı ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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