Samsun'da Jandarma Uyuşturucu Operasyonu: 48 Gram Esrar Ele Geçirildi

Samsun'da jandarma tarafından yapılan çalışmada uyuşturucu ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Çarşamba ilçesinde jandarma ekipleri, kaçakçılık ile uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik yaptığı araştırma sonucu K.T.(39) isimli şahsın uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisine ulaştı. Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şahsın ikametinde yapılan aramada 48 gram kubar esrar maddesi, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet kurusıkı tabanca ve 140 adet tabanca mühimmatı ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN