Samsun'da jandarma tarafından kubar esrar ve tarlada ekili kenevir ele geçirildi - Haberler

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Samsun'da jandarma tarafından kubar esrar ve tarlada ekili kenevir ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Samsun'da jandarma tarafından kubar esrar ve tarlada ekili kenevir ele geçirildi

Samsun'da jandarma ekiplerinin takibi sonucu kubar esrar ve tarlada ekili kenevir bitkisi ele geçirilirken, olayla ilgili 2 ayrı kişi gözaltına alındı.

Samsun'da jandarma ekiplerinin takibi sonucu kubar esrar ve tarlada ekili kenevir bitkisi ele geçirilirken, olayla ilgili 2 ayrı kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Terme ilçesinin Taşlık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Terme ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptıkları takip ve çalışma sonucu F.B.'nin ikameti ile S.B.'nin ikameti ve eklentilerine operasyon düzenledi. Yapılanan aramada F.B.'nin ikametinde 11 kilo 730 gram kubar esrar maddesi ile S.B.'nin ikametin ile eklentilerinde yapılan aramada ise 473 kök kenevir bitkili ele geçirildi.

İki ayrı olayla ilgili F.B. ve S.B. gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Kenevir Samsun 3. Sayfa Haberler

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