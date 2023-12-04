Samsun'da Jandarma Operasyonu: 9 Terör Şüphelisi Yakalandı, 510 Şahıs Aranıyor

Samsun'da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda silahlı terör örgütüne üye 9 şüpheli yakalandı ve aranması bulunan 510 şahıs bulundu. Ayrıca kaçakçılık, uyuşturucu ve trafik kurallarına uymayanlara da müdahale edildi.

Samsun'da jandarma ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde 1 ayda silahlı terör örgütüne üye 9 şüpheli ile aranması bulunan 510 şahıs yakalandı, çok sayıda olaya müdahale edildi. Kaçakçılık ve uyuşturucu ile de mücadele edilen çalışmalarda trafik kurallarına uymayanlara da cezai işlem uygulandı.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı tarafından vatandaşların huzuru ve güvenliği, kamu düzeninin sağlanması, suç ve suçlularla etkin mücadele çerçevesinde Kasım ayı içerisinde uygulama ve denetimler gerçekleştirildi. Ekipler tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranması bulunan 510 şüpheli ile 10 kayıp şahıs bulundu, 26 adet tabanca, 28 adet av tüfeği, bin 600 adet mühimmat ele geçirildi.

Uyuşturucu ve kaçakçılık olaylarına müdahale edildi

İlde, 114 uyuşturucu ve kaçakçılık olayı meydana gelirken, jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 160 şahıs yakalandı, adliyeye sevk edilen bu şahıslardan 2'si tutuklandı. Ayrıca operasyonlarda 17 bin 820 adet makaron, 2 kilo 95 gram kubar esrar, 1 kilo 62 gram skunk, 237 adet sentetik uyuşturucu hap, 229 gram kenevir tohumu, 151 kök kenevir bitkisi, 120 adet sikke, 93 gram toz esrar, 79 gram metamfetamin, 8 tarihi eser, 2 gram bonzai, 2 adet sahte plaka ele geçirildi.

9 terör şüphelisi yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde 6 FETÖ/PDY silahlı terör örgütü, 2 DEAŞ silahlı terör örgütü, 1 MLKP silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan toplamda 9 şahıs yakalanırken, bu şahıslardan 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Siber suçlarla mücadele gerçekleştirildi

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından kasım ayı içerisinde 10 olaya müdahale edilirken, 11 mağdur ve 6 şüpheli tespit edildi. Çalışmalarda ayrıca 3 faili meçhul olay şüphelisinin tespitine yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi. Çalışmalarda ayrıca, terör örgütü propagandası yapmak suçundan 17, uyuşturucu ve uyarıcı maddeye özendirmek suçundan 12, genel güvenliği tehlikeye sokmak suçundan 2, müstehcenlik suçundan 2 adet 'açık kaynak araştırma raporu' düzenlendi.

Trafik kurallarına uymayanlara geçit verilmedi

Samsun İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü emrinde görevli trafik jandarması timleri tarafından yine Kasım ayı içerisinde yapılan çalışma ve denetimler çerçevesinde, 15 araç sürücüsünün sürücü belgesine el konuldu, 309 araç trafikten men edildi, bin 913 araç ve sürücüsüne çeşitli kural ihlallerinden toplamda 3 milyon 192 bin 564 TL cezai işlem uygulandı. Ayrıca, 911 araç sürücüsüne hız sınırını aşmaktan, 111 kişiye emniyet kemeri takmamaktan, 76 araç sürücüsüne sürücü belgesiz araç kullanmaktan, 88 araç sürücüsüne seyir halindeyken cep telefonu ile konuşmaktan, 17 araç sürücüsüne alkol veya uyuşturucu maddenin etkisindeyken araç kullanmaktan, 710 araç sürücüsüne diğer maddelerden ceza yazıldı.

Ekiplerin çalışmalarının devam edeceği bildirildi. - SAMSUN