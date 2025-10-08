Samsun'da Jandarma Operasyonu: 2 Kilo 785 Gram Esrar Ele Geçirildi

Samsun'un Çarşamba ilçesinde jandarma ekiplerince evde yapılan aramada 2 kilo 785 gram kubar esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, S.F.K. (28) isimli şahsın uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisine ulaşıldı. Çarşamba ve Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından şahsın evinde be eklentilerinde yapılan aramada, 2 kilo 785 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şahıs hakkında adli işlemlere başlatıldı. - SAMSUN