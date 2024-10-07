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Samsun'da Jandarma Kenevir Operasyonu: 810 Kök Ele Geçirildi

Samsun'da Jandarma Kenevir Operasyonu: 810 Kök Ele Geçirildi
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Samsun'da düzenlenen operasyonda jandarma ekipleri, bir şahsın kenevir ekimi yaptığı arazide 810 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Olayla ilgili adli işlem başlatıldı.

Samsun'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 810 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Havza ilçesinde jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar sonucu N.U. isimli şahsın kenevir ekimi yaptığı bilgisine ulaşıldı. Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Havza İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şahsın kenevir ekimi yaptığı arazi tespit edilerek yapılan aramada, 810 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili adli işlem başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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