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Samsun'da Jandarma Kaçakçılığa Geçit Vermedi: 113 Sikke ve 3 Eski Eser Ele Geçirildi

Samsun'da Jandarma Kaçakçılığa Geçit Vermedi: 113 Sikke ve 3 Eski Eser Ele Geçirildi
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Samsun'un İlkadım ilçesinde jandarma, 34 ve 50 yaşlarında iki kişinin eski eser bulundurduğunu belirleyerek, yaptıkları operasyonda 113 adet sikke ve 3 eski eser niteliğinde obje ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Samsun'da jandarma ekipleri 113 adet sikke ve 3 adet obje ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un İlkadım ilçesinde jandarma ekipleri tarafından kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik yapılan araştırma sonucu A.E.(34) ve E.Ö.(50) isimli şahısların eski eser bulundurdukları bilgisine ulaştı. Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şahısların kullandıkları araç içerisinde yapılan aramada, 113 adet çeşitli dönemlere ait sikke ve 3 adet eski eser niteliğinde obje ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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