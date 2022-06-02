Samsun'da jandarma 875 kutu sahte şampuan ve saç kremi ele geçirdi - Haberler

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Samsun'da jandarma 875 kutu sahte şampuan ve saç kremi ele geçirdi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Samsun'da jandarma 875 kutu sahte şampuan ve saç kremi ele geçirdi

Samsun'da jandarma ekipleri tarafından bir depoya yapılan baskında 2 ayrı markanın adı kullanılmış toplam 875 kutu sahte şampuan ve saç kremi ele geçirildi.

Samsun'da jandarma ekipleri tarafından bir depoya yapılan baskında 2 ayrı markanın adı kullanılmış toplam 875 kutu sahte şampuan ve saç kremi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri ve Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri faturasız, taklit ve sahte temizlik maddesi satışı yapıldığı bilgisi üzerine Atatürk Mahallesi'nde bulunan L.Y.(30) adlı kadına ait depoya baskın düzenledi. Samsun Vergi Dairesi ekiplerinin de yer aldığı aramalarda 875 kutu sahte şampuan ve saç kremi ele geçirildi. Olayla ilgili L.Y. ifadesi alınmak üzere Canik İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hisarcık Jandarma Samsun Canik 3. Sayfa Haberler

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