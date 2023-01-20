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Samsun'da jandarma 10 bin 400 adet makaron ele getirdi

3. Sayfa Haberleri

Samsun'da jandarma 10 bin 400 adet makaron ele getirdi

Samsun'da jandarma ekipleri bir işyerine yaptıkları operasyonda 10 bin 400 adet makaron ele geçirdi.

Samsun'da jandarma ekipleri bir işyerine yaptıkları operasyonda 10 bin 400 adet makaron ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında çalışma başlatan Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri ile İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Rasathane Mahallesi'ndeki bir işyerine operasyon düzenledi. Yapılan aramada, 10 bin 400 adet boş ve dolu makaron ele geçirildi. Olayla ilgili Y.İ. hakkında soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cumhuriyet Başsavcılığı Jandarma Samsun 3. Sayfa Haberler

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