Samsun'da İzinsiz Kazı Yapan 4 Kişi Suçüstü Yakalandı

Samsun'un Alaçam ilçesinde jandarma ekipleri, izinsiz kazı yaptıkları tespit edilen 4 kişiyi kazı yaptıkları sırada suçüstü yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alaçam ilçesinde 4 şahsın define aramak için kaçak kazı yaptığı bilgisine ulaştı. Bölgeye yapılan operasyonda, şahıslar kazı yaptıkları esnada kullandıkları malzemelerle birlikte yakalandı. Yakalanan 4 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. - SAMSUN