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Samsun'da İzinsiz Kazı Yapan 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

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3. Sayfa Haberleri

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde izinsiz kazı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi ve şüphelileri suçüstü yakaladı.

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde izinsiz kazı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçenin Çiçekli Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine jandarma ekiplerince belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Jandarma ekipleri, arazide A.F. ( 54) ve H.F'yi (52) kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı.

Zanlıların kazıda kullandıkları aletlere de el konuldu.

Şüpheliler, jandarmaya götürüldü.

Kaynak: AA / 3. Sayfa

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