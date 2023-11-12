Samsun'da İzinsiz Kazı Yapan 2 Şüpheli Gözaltına Alındı
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Samsun'un Salıpazarı ilçesinde izinsiz kazı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi ve şüphelileri suçüstü yakaladı.
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde izinsiz kazı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.
İlçenin Çiçekli Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine jandarma ekiplerince belirlenen adrese operasyon düzenlendi.
Jandarma ekipleri, arazide A.F. ( 54) ve H.F'yi (52) kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı.
Zanlıların kazıda kullandıkları aletlere de el konuldu.
Şüpheliler, jandarmaya götürüldü.
Kaynak: AA / 3. Sayfa