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Samsun'da işyerinde yapılan operasyonda tabanca ve sentetik ecza ele geçirildi

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Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Çarşamba ilçesinde bir işyerine operasyon düzenledi. Yapılan aramada, 4 adet ruhsatsız tabanca, 256 adet tabanca mermisi ve 195 adet sentetik ecza bulundu. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da polis bir işyerindeki çelik kasada yaptığı aramada 4 adet ruhsatsız tabanca, 256 adet tabanca mermisi ve 195 adet sentetik ecza ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Çarşamba ilçesinde bir işyerine operasyon düzenledi. KOM polisi işyerindeki çelik para kasasında yaptığı araştırmada, 4 adet ruhsatsız tabanca, 256 adet tabanca mermisi ve 195 adet sentetik ecza ele geçirdi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Samsun Emniyet Müdürlüğü Samsun Güvenlik Suç Operasyon Kaçakçılık 3.Sayfa Güncel Haberler

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