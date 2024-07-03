Samsun'da İşyerinde Etil Alkol ve Sahte İçki Ele Geçirildi

Samsun'da polis ekipleri bir işyerinde yaptıkları aramada etil alkol ve sahte içki ele geçirdi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İlkadım ilçesi Çiftlik Mahallesi'nde bir işyerinde yapılan aramada 22 litre etil alkol, 2 litre el yapımı içki, 2 adet her biri 50 mililitrelik alkol kiti ele geçirildi. Operasyon neticesinde iş yeri sahibi T.S. (53) yakalanarak gözaltına alındı. - SAMSUN