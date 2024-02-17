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Samsun'da işyeri kurşunlama olayında tutuklama

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Samsun'un Alaçam ilçesinde meydana gelen işyeri kurşunlama olayında, şüpheli tutuklandı. Olayın aile arasındaki husumetten kaynaklandığı belirlendi.

Samsun'un Alaçam ilçesinde işyeri kurşunlama olayına karışan 1 kişi tutuklandı.

Dün saat 17.00 sıralarında Alaçam Yenicami Mahallesi Sakarya Sokak üzerinde meydana gelen işyeri kurşunlama olayında, işyeri içerisinde bulunan H.S. yaralandı. Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çevre araştırması ve olay yeri kamera kayıtlarının incelenmesi neticesinde olayı A.K.'nin(20) gerçekleştirdiği tespit edildi.

Alaçam polis ekiplerinin sıcak takibi sonucu şüpheli, olaydan bir saat sonra Bafra ilçesinde İstanbul'a gitmek için Bafra Otogarı yakınlarında Samsun-Sinop karayolu üzerinde Bafra Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin de desteğiyle yakalandı. Şahsın üzerinde suç aleti tabanca, bir adet bıçak, sırt çantasının içinde 10 adet 7.65 mm çapında mermi, bir adet kar maskesi ve 2 adet eldiven ele geçirildi. Olayın iki aile arasındaki husumetten kaynaklandığı tespit edildi.

'Silahla kasten yaralama, işyeri kurşunlama ve silahla tehdit' suçlarından Alaçam Adliyesine sevk edilen zanlı tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Alaçam Samsun Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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