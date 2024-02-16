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Samsun'da işyeri kurşunlama olayına karışan şahıslar yakalandı

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Samsun'un Alaçam ilçesinde bir işyerini kurşunlayan şahıslar, polis tarafından yakalandı. Yakalanan şahısların üzerinde maske, eldiven, bıçak, silah ve mermi bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Samsun'un Alaçam ilçesinde işyeri kurşunlama olayına karışan şahıslar yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan gelen A.K. (20) ve T.A. (37), Yenicami Mahallesi'nde H.S'ye ait iş yerini kurşunladıktan sonra kaçtı. Alaçam İlçe Emniyet Amirliği ekipleri A.K. ve H.S'yi yakalamak için çalışma başlattı. Kaçan şahısların izini süren İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, Bafra Asayiş Büro Amirliği ekipleri ile birlikte A.K. ve H.S'yi Bafra'da İstanbul'da gitmek için otobüs beklerken yakaladı. Yakalanan şahısların çantasında maske, eldiven, bıçak, 1 adet silah ve silaha ait mermi ele geçirildi. Alaçam İlçe Emniyet Amirliğine götürülen şahıslardan H.S. ifadesinin ardından serbest kalırken, silahı kullanan A.K. gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Alaçam Samsun Güvenlik Yakalama Soruşturma Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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