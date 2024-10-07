Samsun'da İşyeri Kurşunlama Olayına Ev Hapsi

Samsun'da işyeri kurşunlama olayından adliyeye sevk edilen şahsa mahkemece ev hapsi verildi.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'nde bir emlakçı dükkanında gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Y.'ye ait emlakçı dükkanına tabancayla saldırı düzenlendi. Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili Y.D.'yi (20) gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen Y.D.'ye mahkemece elektronik kelepçe takılmak suretiyle ev hapsi uygulamasına karar verildi. - SAMSUN