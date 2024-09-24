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Samsun'da İşverenden İşçisine Darp: Tutuklandı

Samsun'da İşverenden İşçisine Darp: Tutuklandı
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Samsun'da bir işyeri sahibi, yanında çalışan işçisini uyuşturucu sattığı iddiasıyla darp ederek ağır yaraladı. Akciğerinin sönmesine sebep olan işyeri sahibi mahkemece tutuklandı.

Samsun'da yanında çalışan işçisini "uyuşturucu sattığı" gerekçesiyle darp ederek akciğerinin sönmesine sebep olduğu iddia edilen işyeri sahibi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elektrikçi dükkanı sahibi F.S.(29), yanında çalışan işçisi Y.E.G.'yi (19) "uyuşturucu sattığı" iddiasıyla darp etti. Darp sonucu yaralanan Y.E.G., kendi imkanlarıyla Gazi Devlet Hastanesine gitti. Hastanede tedavi altına alınan Y.E.G.'nin darp sonucu akciğerinin söndüğü ve hayati tehlikesinin bulunduğu tespit edildi. Y.E.G., patronu F.S.'nin kendisini Polatlı Bulvarı Köprüsü'nde darp ettiğini söyledi.

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan F.S. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren F.S. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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