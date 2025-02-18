Yenidoğan Çetesi davasında 3. duruşma! İntihar eden doktorun avukatı ile mahkeme başkanı tartıştı

İntihar eden doktorun avukatı konuşmak isteyince ortalık karıştı
Tarihi görüşmeden ilk kare! Rusya ve ABD uzun yıllar sonra aynı masada

Tarihi görüşmeden ilk kare! İki süper güç yıllar sonra aynı masada
Narin cinayeti davasında tahliye edilen 2 ismi alınlarından öperek karşıladılar

Cezaevinden çıkanların nasıl karşılandığına bakar mısınız
Konut fiyat artışında İstanbul iki kentin gerisinde kaldı

İki kentteki konut fiyat artışı İstanbul'u bile solladı

Samsun'da İstinat Duvarı Çöktü, Park Halindeki Otomobil Kurtarıldı

Samsun'da İstinat Duvarı Çöktü, Park Halindeki Otomobil Kurtarıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da etkili olan yağışlar sonucu bir istinat duvarı çöktü. Uçurum ile yol arasında kalan park halindeki otomobil halatla çekilerek kurtarıldı. Olay yerine AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

SAMSUN (İHA) – Samsun'da istinat duvarının çöktüğü sokak trafiğe kapatılırken, uçurum ile yol arasında kalan bir otomobil ise halatla çekilerek kurtarıldı.

Olay, İlkadım ilçesi Cedit Mahallesi Uygur Türkleri Sokak üzerinde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün geceden itibaren yağışların etkili olduğu Samsun'da 2 ev arasında kalan istinat duvarı çöktü. Yolun bir kısmı da kayan toprakla uçuruma giderken, park halindeki bir otomobil yol ile uçurum arasında kaldı. Olay yerine AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken, otomobil halatla çekilerek uçuruma düşmekten son anda kurtarıldı.

Otomobilin kurtarılmasının ardından zarar gören elektrik telleri ve diğer bağlantılar emniyete alınırken, yol da insan ve araç geçişişine kapatıldı. Yetkililer, gerekli incelemeleri tamamladıktan sonra yolun akıbetinin belli olacağını bildirdi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Mahkeme, İstanbul'daki taksi ihalesinde kararını verdi
img

Ece Seçkin'den kar tatilinde yorganla cesur pozlar
img

Aracını muayeneye getiren vatandaş, isyan etti: Allah aşkına bizi kurtarın
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mucize kurtuluş böyle geldi: Uçağın ters döndüğü anlar kamerada

Mucize kurtuluş böyle geldi: Uçağın ters döndüğü anlar kamerada
Galatasaray ve Fenerbahçe'den aynı dakikada paylaşım

Galatasaray ve Fenerbahçe'den aynı dakikada paylaşım
2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı

2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı
Ameliyathanede hastayla fiyat pazarlığı yapan muhasebeci gözaltına alındı

Can derdindeki hastayla fiyat pazarlığı skandalında yeni gelişme
Çılgın Bediş'in Oktay'ı Cenk Torun'a zina davası

Çılgın Bediş'in Oktay'ına zina davası
Aracını muayeneye getiren vatandaş, isyan etti: Allah aşkına bizi kurtarın

Aracını muayeneye getiren vatandaş, isyan etti: Allah aşkına bizi kurtarın

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.