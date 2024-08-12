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Samsun'da Işık ve Yaya Yolu İhlali Sonucu Meydana Gelen Kazada 1 Kişi Yaralandı

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Samsun'da meydana gelen kazada bir kişi yaralandı. Kazanın sebebi, otomobilin kırmızı ışık ihlali yapması ve motosikletin yaya yolunu kullanarak yolun karşısına geçmesi olarak belirlendi.

Samsun'da ışık ve yaya yolu ihlali sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, İlkadım ilçesi Atatürk Bulvarı üzeri Samsun Valiliği önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.Ç.'nin kullandığı 34 FBC 742 plakalı otomobil, U.B. idaresindeki motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı motosiklet sürücüsünü Gazi Devlet Hastanesine kaldırdı.

Polis ekiplerinin Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamera kayıtlarını incelemesi sonucu kazanın sebebi belli oldu. KGYS kamerası kaydına göre otomobilin kırmızı ışık ihlali yaptığı, motosikletin de yaya yolunu kullanarak yolun karşısına geçtiği, kazanın bu sebeple meydana geldiği belirlendi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet samsun Güvenlik Trafik Kazaları 3.Sayfa Güncel Haberler

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