Samsun'da Işık ve Yaya Yolu İhlali Sonucu Meydana Gelen Kazada 1 Kişi Yaralandı

Samsun'da ışık ve yaya yolu ihlali sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, İlkadım ilçesi Atatürk Bulvarı üzeri Samsun Valiliği önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.Ç.'nin kullandığı 34 FBC 742 plakalı otomobil, U.B. idaresindeki motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı motosiklet sürücüsünü Gazi Devlet Hastanesine kaldırdı.

Polis ekiplerinin Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamera kayıtlarını incelemesi sonucu kazanın sebebi belli oldu. KGYS kamerası kaydına göre otomobilin kırmızı ışık ihlali yaptığı, motosikletin de yaya yolunu kullanarak yolun karşısına geçtiği, kazanın bu sebeple meydana geldiği belirlendi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN