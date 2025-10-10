Haberler

Samsun'da İş Yerine Silahlı Saldırı: 2 Şüpheli Tutuklandı

Samsun'un Bafra ilçesinde bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 2 şüpheli tutuklandı. Olayla ilgili detaylar ve yapılan operasyonlar hakkında bilgiler verildi.

Büyük Cami Mahallesi'nde 8 Ekim'de, A.I.'ya ait iş yerine gece saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından ateş açıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan incelemede çok sayıda boş kovan ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından başlatılan çalışma sonucunda, olayın şüphelilerinin M.G. (33) ve kuzeni H.Ç. (31) olduğu tespit edildi. Kimlikleri tespit edilen şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 şüpheli bugün sevk edildikleri Bafra Adliyesi'nde tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
