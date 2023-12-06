Samsun'da iş yerine silahlı saldırı: 2 kişi yakalandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırı sonucunda 2 kişi polis tarafından yakalandı. Olayda yaralanan olmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Firarda olan 2 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, iş yerlerine silahla ateş edilmesiyle ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

İddiaya göre, Sarıcalı Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde faaliyet gösteren bir iş yerinde tadilat işi yapan işçilerle tadilattan rahatsız olan komşu iş yeri işletmecisi ve çalışanları arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iki iş yerine tabancayla ateş edildi.

İhbar üzerine polis, olaya karıştıkları tespit edilen A.G. (30), Ö.F.Ç. (49), Ü.C.Ç. (39) ve E.Ş.S'nin (31) yakalanması için çalışma başlattı.

E.Ş.S. ve Ü.C.Ç. gözaltına alındı, diğer 2 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.