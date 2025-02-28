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Samsun'da İş Yerinde Kavga: Tabanca ile Ateş Açan Şahıs Tutuklandı

Samsun'da İş Yerinde Kavga: Tabanca ile Ateş Açan Şahıs Tutuklandı
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Samsun'da bir iş yerinde çıkan kavgada tabanca ile havaya ateş açan A.Ö. tutuklandı. Olay sırasında, iş yeri çalışanları A.Ö.'yü silahıyla birlikte polise teslim etti.

Samsun'da çalıştığı iş yerinde çıkan kavgada tabancayla ateş açan 1 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, İlkadım ilçesi Güzeldere Mahallesi Irmak Caddesi'ndeki bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ö. ile aynı iş yerindeki arkadaşları E.E.K., İ.T. ve S.Y. arasında kavga çıktı. Kavga sırasında A.Ö., tabancayla havaya ateş açtı. İş yeri çalışanları A.Ö.'nün elinde silahı alarak polise teslim etti. Polis tarafından gözaltına alınan A.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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