Samsun'da Irak asıllı ABD vatandaşı ölü bulundu

Samsun'un İlkadım ilçesinde, Irak asıllı Amerika Birleşik Devletleri (ABD) vatandaşı 66 yaşındaki şahıs evinde ölü bulundu. Tatil için Türkiye'ye gelen Saleem, kaldığı evde ölü olarak bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.