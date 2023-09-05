Samsun'da intihara teşebbüs eden kadın çatıda ikna edildi

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir binanın çatısına çıkarak intihara teşebbüs eden bir kadın, polis ve sağlık ekiplerinin çabaları sonucunda ikna edildi.

Çatıya çıkan kadın ekipleri alarma geçirdi

SAMSUN - Samsun'da binanın çatısına çıkarak intihara teşebbüs eden kadın, ekipleri alarma geçirdi.

Olay, İlkadım ilçesi Saadet Caddesi üzerinde bulunan üç katlı bir binanın çatı katında meydana geldi. Kırklı yaşlarda olduğu öğrenilen bir kadın çatıya çıkarak intihara kalkıştı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Psikolojik bunalımda olduğu öğrenilen kadın, 45 dakika süren çaba sonucunda ikna edildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.