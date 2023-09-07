Samsun'da İntihara Kalkış

Samsun'un Canik ilçesinde bir kişi inşaat halindeki 11 katlı binanın çatısına çıkarak intihara teşebbüs etti. Olay yerine itfaiye, polis ve ambulans sevk edildi. Müzakereci polis tarafından ikna edilen kişi çatıdan indirildi.

Samsun'da bir kişi inşaat halindeki 11 katlı binanın çatısına çıkarak intihara kalkıştı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, girdiği bunalım sonucu 11 katlı inşaat halindeki binanın çatısına çıkan F.Ç. intihara teşebbüs etti. Olay yerine itfaiye, polis ve ambulans sevk edildi. Müzakereci polis çatıya çıkarak F.Ç.'yi kısa sürede ikna ederek çatıdan indirdi. F.Ç. ifadesi alınmak üzerine Irmak Polis Merkezine teslim edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN