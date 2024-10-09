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Samsun'da İntihar Girişimi: Genç Polis Tarafından İkna Edildi

Samsun'da İntihar Girişimi: Genç Polis Tarafından İkna Edildi
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Samsun'un Bafra ilçesinde, maddi sıkıntılar nedeniyle intihar girişiminde bulunan bir genç, polis müzakere ekibi tarafından ikna edilerek kurtarıldı. Olay sonrası hastaneye kaldırılan genç tedavi altına alındı.

Samsun'un Bafra ilçesinde intihar etmek için köprüye çıkan genci polis ikna etti. Kurtarılan genç, hastaneye kaldırıldı.

Olay, Çetinkaya Köprüsü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdullah Atık (28) isimli genç 112 ihbar hattını arayarak Çetinkaya Köprüsü'nden anlayacağını söyleyerek kendini ihbar etti. Olay yerine sağlık, itfaiye ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü müzakere ekibi şahsı ikna ederek çıktığı yerden indirdi. İkna edilen genç kriz geçirerek bayıldı. Bayılan genci polis ekipleri tarafından ambulansa bindirilerek, sevk edildiği Bafra Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Gencin maddi sıkıntılar yüzünden köprüye çıktığı öğrenildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

samsun Bafra Polis

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