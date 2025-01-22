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Samsun'da İntihar Girişimi: Genç Kurtarıldı

Samsun'da İntihar Girişimi: Genç Kurtarıldı
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Samsun'da 24 yaşındaki bir genç, evden ekmek almak için çıktığı sırada bina girişinde kendini doğal gaz borusuna asarak intihar girişiminde bulundu. Çevredeki vatandaşlar, genci ipten kurtardı ve sağlık ekiplerine haber verildi. Genç, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Samsun'da bir binanın girişinde kendini doğal gaz borusuna asarak intihara kalkışan genci vatandaşlar kurtardı.

Olay, İlkadım ilçesi Karadeniz Mahallesi Mescizade Sokak'ta 5 katlı bir binanın giriş katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ekmek alma bahanesiyle evden çıkan evli ve 1 çocuk babası Ö.M.S. (24), bina girişinde kendisini iple doğal gaz borusuna astı. Çevredeki vatandaşlar durumu fark ederek, bıçakla ipi kesip genci kurtardı. 112'ye yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan gencin durumunun kritik olduğu öğrenildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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