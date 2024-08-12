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Samsun'da intihar eden doktor için tören düzenlendi

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Samsun'da görev yaptığı hastane önünde intihar eden doktor için tören düzenlendi. Doktorun sosyal medya hesabından paylaştığı not ve intihar anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Samsun'da, sosyal medya hesabından "Bir süre buralarda olmayacağım, sevgiyle kalın" notu paylaşarak 4. kattan atlayıp intihar eden doktor için görev yaptığı hastane önünde tören düzenlendi.

Olay, Atakum ilçesi İstiklal Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailevi sorunları olduğu öğrenilen Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli Nefroloji Uzm. Dr. Ayhan Haspulat (54), oturduğu 4 kattaki evin balkonuna çıkarak intihar girişiminde bulundu. Olayı gören vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kendini 4. kattan aşağı bırakan ve beton zemine düşerek ağır yaralanan doktor, kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti. Eşinden boşandığı öğrenilen doktorun balkonundan atladığı evi bir ay önce kiraladığı belirtildi.

Sosyal medya hesabından 6 saat önce çocuklarıyla birlikte fotoğraf paylaşan Haspulat, "Bir süre buralarda olmayacağım, sevgiyle kalın" notu düştü. İntihar anı ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile anbean kaydedildi.

Meslektaşlarından son görev

Hayatını kaybeden doktor için görev yaptığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde tören düzenlendi. Törene, Samsun Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Uras, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ümit Çallı, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, meslektaşları ve sağlık çalışanları ile yakınları katıldı. Yapılan konuşma ve duanın ardından Dr. Ayhan Haspulat'ın naaşı toprağa verilmek üzere Bafra ilçesine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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