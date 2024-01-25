Samsun'da İnternet Üzerinden Kesici Alet Satışı Yapan Kişi Yakalandı

Samsun'da internet üzerinden kesici alet satan bir kişi 102 adet kesici aletle yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Havza İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sanal devriye faaliyetleri kapsamında, internet üzerinden kesici alet sattığı değerlendirilen bir iş yerinde aramada yapıldı. Yapılan aramada, çeşitli ebatlarda toplam 102 adet kesici alet ele geçirildi. - SAMSUN