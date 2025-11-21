Samsun'da İnsan Ticaretine Operasyon: 5 Kadın Kurtarıldı

Samsun'un Atakum ilçesinde insan ticareti ve fuhşa yönelik yürütülen soruşturma kapsamında fuhşa zorlanan 5 Özbek uyruklu kadın polis tarafından kurtarılırken, 1'i kadın 2 kişi gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Atakum ilçesinde, Samsun Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince iki iş yerine operasyon düzenlendi. Fuhşa sürüklenen 5 Özbekistan uyruklu kadın, polis tarafından kurtarılırken, olayla ilgili Türk vatandaşı Y.Ö.(36) ile Özbekistan uyruklu Z.K. (26) adlı kadın 'insan ticareti ve fuhuş' suçundan gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında yabancı uyruklu 5 mağdurun kadının ifadelerine başvuruldu. Operasyonda suçta kullanıldığı değerlendirilen bir araca, suçtan elde edildiği belirlenen 272 bin 830 TL, bin 435 euro, 3 bin 1 dolar ile 3 farklı ülkeye ait çeşitli paralara el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheliler Y.Ö. isimli şahıs ile Z.K. adlı kadın bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. - SAMSUN