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Samsun'da İnsan Ticareti ve Fuhşa Aracılık Eden Şebekeye Operasyon

Samsun'da İnsan Ticareti ve Fuhşa Aracılık Eden Şebekeye Operasyon
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Samsun'da insan ticareti ve fuhşa aracılık eden suç şebekesine düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. 2'si tutuklanırken, emniyet yetkilileri mücadelenin süreceğini açıkladı.

Samsun'da insan ticareti ve fuhşa aracılık eden suç şebekesine yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yabancı uyruklu kadınları fuhşa zorlayan, internet üzerinden ilan vererek bu suça aracılık eden ve haksız kazanç sağlayan şüphelileri tespit edip takibe aldı. Titizlikle yürütülen çalışmaların ardından Samsun ve Denizli'de eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.A. (34) adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, S.M.K. (45) ve D.B. (51) ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, insan ticareti ve fuhşa aracılık eden suç örgütlerine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü belirterek, suçluların adalete teslim edilmesi için operasyonların devam edeceğini vurguladı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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