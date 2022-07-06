Samsun'da insan ticareti operasyonu: 6 gözaltı - Haberler

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Samsun'da insan ticareti operasyonu: 6 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Samsun'da insan ticareti operasyonu: 6 gözaltı

Samsun'da 'insan ticareti' yaptıkları iddia edilen 2'si yabancı uyruklu 6 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da 'insan ticareti' yaptıkları iddia edilen 2'si yabancı uyruklu 6 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, 'insan ticareti' yaptıkları tespit edilen şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda şüpheli şahısların Özbekistan ve Kırgızistan'dan evlendirmek ve hizmet ettirmek amacıyla insan ticareti yaptıkları belirlendi. Bu olaydan farklı illerden çok sayıda mağduriyetin yaşandığı öğrenildi.

Olayla ilgili 2 mağdurun ifadesi alınırken, 2'si Kırgızistan uyruklu 6 kişi gözaltına alındı. 4 kişi ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, Kırgızistan uyruklu M.T.(42) adlı kadın ile eşi inşaat işçisi H.E.(30) 'insan ticareti' suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Savcıya ifade veren H.E. ile M.T. serbest bırakıldı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cumhuriyet Başsavcılığı Emniyet Müdürlüğü Kırgızistan Samsun 3. Sayfa Haberler

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