Samsun'da İnşaattan Teleskopik Direk Hırsızlığı

Samsun'da inşaattan 26 bin 400 lira değerindeki teleskopik direkleri çalan 2 kişi, polisin takibi sonucu yakalandı.

Olay, Canik ilçesi Canik Soğuksu Mahallesi Gündüz Sokak'taki bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaattan yaklaşık 26 bin 400 TL değerinde teleskopik direkleri çaldıkları tespit edilen M.E. ve A.K., Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Çalınan malzemeleri satın alan N.T. çalıntı malzemelerle birlikte yakalandı. Polisteki sorguları tamamlanan M.E. ve A.K., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 2 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN