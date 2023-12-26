Samsun'da inşaattan hırsızlık olayıyla ilgili gözaltına alınan kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Samsun'da inşaattan hırsızlık olayıyla ilgili gözaltına alınan bir kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Teknepınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaattan malzeme çalan 4 kişi kaçarken kendilerini fark edip müdahale eden inşaat bekçisine tüfekle ateş açıp kaçtı. Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili E.K.'yi gözaltına aldı.

Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen E.K. hakkındaki suçlamaları kabul etmedi ve çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN